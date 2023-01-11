روسيا تكثف هجومها في باخموت

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية تصعد هجومها على المواقع الأوكرانية حول مدينة باخموت المحطمة، مما يرفع مستويات جديدة من الموت والدمار في المعركة الطاحنة التي استمرت لأشهر للسيطرة على شرق أوكرانيا الذي يعد جزءًا من هدف موسكو.

الناتو طرفًا في الصراع

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أعضاء الناتو «أصبحوا طرفًا في الصراع، حيث يضخون الأسلحة والتكنولوجيا والبيانات الاستخباراتية إلى أوكرانيا»، وقد شهدت عدة مدن على خط المواجهة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا قتالًا عنيفًا في الأشهر الأخيرة.

وتشكل المقاطعات معًا دونباس، وهي منطقة صناعية واسعة على الحدود مع روسيا، حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنها بؤرة منذ بداية الحرب، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ عام 2014. واستولى الهجوم الشرقي الروسي الطاحن على كل لوهانسك تقريبًا، ونجا دونيتسك من نفس المصير، وسكب الجيش الروسي في وقت لاحق القوى البشرية والموارد حول باخموت. وسيؤدي الاستيلاء على باخموت إلى تعطيل خطوط الإمداد الأوكرانية، وفتح طريق للقوات الروسية للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، معاقل أوكرانيا الرئيسية في دونيتسك.

جثث وضربات

فيما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر أن المشهد حول باخموت ومدينة سوليدار القريبة في مقاطعة دونيتسك «لم يعد هناك أي حياة تقريبًا»، وأضاف: «الأرض كلها بالقرب من سوليدار مغطاة بجثث المحتلين وندوب الضربات»، «إن الكرملين، الذي عانى غزوه لجارته قبل 10 أشهر ونصف من انتكاسات عديدة، متعطش لتحقيق أي انتصارات».

وضمت روسيا دونيتسك بشكل غير قانوني وثلاث مقاطعات أوكرانية أخرى في سبتمبر، لكن قواتها واجهت صعوبة في التقدم.

احتدام المعركة

وبعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة خيرسون الجنوبية في نوفمبر، احتدمت المعركة حول باخموت، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، إن روسيا ألقت «بعدد كبير من مجموعات العاصفة»، و«العدو يتقدم حرفيًا على جثث جنوده، ويستخدم بكثافة المدفعية وقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون ويضرب قواته».

ووصف بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، الذي عينته كييف، الهجمات الروسية على سوليدار وباخموت بأنها لا هوادة فيها.

أنواع الأسلحة

وقال كيريلينكو في تصريحات متلفزة «إن الجيش الروسي يحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض باستخدام جميع أنواع الأسلحة في تكتيكات الأرض المحروقة»، وإن «روسيا تشن حربًا بدون قواعد، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين ومعاناة».

يصل الجنود الجرحى على مدار الساعة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ في مركز استقرار طبي أوكراني يقع بالقرب من خط الجبهة حول باخموت، وقاتل مسعفون في مركز ضحايا لمدة 30 دقيقة لإنقاذ جندي، لكن إصاباته كانت خطيرة للغاية.

وأصيب جندي آخر في رأسه بعد أن اخترقت شظية خوذته، وسرعان ما استقر المسعفون على حالته بما يكفي لنقله إلى مستشفى عسكري لمزيد من العلاج.

وقال كوستنيانتين فاسيلكيفيتش، الجراح ومنسق المركز: «نحن نكافح حتى النهاية لإنقاذ الأرواح».

السيطرة على سوليدار

وبين زعيم المناطق المحتلة في دونيتسك المدعومة من موسكو، أن القوات الروسية «قريبة جدًا» من السيطرة على سوليدار، لكن دينيس بوشلين قال للتليفزيون الروسي الحكومي إن المكاسب جاءت «بسعر مرتفع للغاية».

وإن السيطرة على المدينة ستخلق «احتمالات جيدة» للسيطرة على باخموت، وكذلك لشن هجوم آخر على سيفرسك، وهي بلدة تقع في الشمال، حيث التحصينات الأوكرانية «خطيرة للغاية أيضًا»، ووافقت وزارة الدفاع البريطانية على هذا التقييم لتطورات المعركة.

السمات الاستثنائية

وأشار تقرير المخابرات البريطانية إلى أن من السمات الاستثنائية للقتال بالقرب من باخموت بعضها وقع حول مداخل أنفاق منجم الملح المهجورة، والتي تمتد لمسافة 200 كيلومتر تحت المنطقة، وأضافت أن «الجانبين قلقان على الأرجح من أن (الأنفاق) يمكن أن تستخدم للتسلل خلف خطوطهما».

وبين وزير الدفاع الروسي شويجو، الذي تعرض أداؤه لانتقادات شديدة في بعض الأوساط الروسية، لكنه احتفظ بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جيش بلاده سيستخدم خبرته في أوكرانيا لتحسين التدريب القتالي.

وقال شويغو إنه سيتم تحسين أنظمة الاتصالات والتحكم العسكرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم تزويد القوات بمعدات ومعدات تكتيكية أفضل.. ويقول الكرملين إنه لا يحارب أوكرانيا فحسب، بل يحارب حلفاءها في الناتو أيضًا.