انت الان تتابع خبر الأسبوع المقبل.. تدريب الجيش الأوكراني على الصواريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر: "أستطيع أن أؤكد أن تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة الدفاع الجوي باتريوت سيبدأ الأسبوع المقبل في فورت سيل بولاية أوكلاهوما".

ووفقا له، يتوقع الأمريكيون تدريب 90-100 فرد عسكري أوكراني بسرعة لاستخدام وصيانة أنظمة "باتريوت" في غضون بضعة أشهر، والتي تم تضمين البطارية الأولى منها في أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا.



وأوضح رايدر، أن قاعدة "فورت سيل" لديها مركز تدريب حيث يتم تدريب القوات على استخدام مدافع مضادة للطائرات من دول حليفة للولايات المتحدة.