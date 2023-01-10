العليمي: مركز الملك سلمان للإغاثة أمن كافة احتياجات اليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليم، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بتأمين احتياجات اليمن من مستلزمات الغسيل الكلوي لمدة 6 أشهر، معربًا عن شكره للمملكة حكومة وشعبًا على الإستجابة العاجلة للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في اليمن، مضيفًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنشئ لأجل إعادة الأمل كأعظم مثال على الالتزام الإنساني والأخلاقي.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في موقع «تويتر»: «لقد علمنا هذا البلد الشقيق وقيادته الحكيمة خلال سنوات الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، معان خالدة في الأخوة والوقوف الصادق مع شعبنا، وأنشئ لأجل إعادة الأمل في اليمن مركز الملك سلمان كأعظم مثال حاسم على التزامه الإنساني والأخلاقي».

وتابع: «سيكون هذا العام بعون الله حافلا بمزيد من الدعم السعودي لمنفعة وخير شعبنا، دون اكتراث للأصوات المسيئة التي غاب عنها الوجع والألم والمعاناة».