العليمي: مركز الملك سلمان للإغاثة أمن كافة احتياجات اليمن

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في موقع «تويتر»: «لقد علمنا هذا البلد الشقيق وقيادته الحكيمة خلال سنوات الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، معان خالدة في الأخوة والوقوف الصادق مع شعبنا، وأنشئ لأجل إعادة الأمل في اليمن مركز الملك سلمان كأعظم مثال حاسم على التزامه الإنساني والأخلاقي».
وتابع: «سيكون هذا العام بعون الله حافلا بمزيد من الدعم السعودي لمنفعة وخير شعبنا، دون اكتراث للأصوات المسيئة التي غاب عنها الوجع والألم والمعاناة».
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