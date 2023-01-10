الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتعهّدان تعزيز دعمهما لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

10 يناير , 2023 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء تعزيز دعمهما لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه الغزو الروسي، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال الأمين العام لناتو ينس ستولتنبرغ بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي «علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين ناتو والاتحاد الأوروبي. وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا».



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