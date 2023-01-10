تحسباً لفيضانات وانهيارات أرضية... أوامر بالإجلاء لسكان مناطق في كاليفورنيا

10 يناير , 2023
أوامر بالإجلاء لسكان مناطق في كاليفورنيا جراء الفياضانات (أ ف ب).
أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.
وجاء تحذير الإخلاء، الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق في مونتسيتو على «تويتر»، بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً في كانون الثاني 2018.
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