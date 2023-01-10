انت الان تتابع خبر الحكم على بلجيكي بالسجن 35 عاما في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني "iribnews" إن "محكمة الثورة في طهران أصدرت حكمًا ضد فانديكاستيل المولود عام 1981 بعد محاكمته بأربع تهم".

وأشارت الوكالة إلى أنه "وفقًا للائحة الاتهام الصادرة، تم اتهام فانديكاستيل بالتجسس ضد إيران لصالح جهاز المخابرات الأجنبية، والتعاون مع الحكومة المعادية للولايات المتحدة ضد إيران، وتهريب العملات بشكل احترافي في إيران بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض أموال بنفس المبلغ".



وأضافت أنه "بعد عقد جلسات المحاكمة بحضور نائب المدعي العام والمتهم ومحاميه، حكمت المحكمة أخيرًا على المواطن البلجيكي بالسجن 12.5 عامًا، بتهم: الأولى التجسس لصالح المخابرات الأجنبية، وكذلك، حكمت محكمة الثورة بطهران عليه بالسجن 12.5 عامًا فيما يتعلق بالتهمة الثانية، وهي التعاون مع الحكومة المعادية (للولايات المتحدة) ضد إيران".

وبخصوص التهمة الثالثة، وهي "تهريب عملة بمبلغ 500 ألف دولار"، حكم رئيس المحكمة على المواطن البلجيكي بالسجن 2.5 عام، ومصادرة العملة المهربة، ودفع غرامة تعادل ضعف السعر اليومي للريال، و74 جلدة.



وفيما يتعلق بالتهمة الرابعة، وهي "غسل أموال بمبلغ 500 ألف دولار"، فقد نظرت محكمة الثورة بطهران في حبس هذا الشخص 12.5 عام، ومصادرة الممتلكات الرئيسية للدخل والأرباح "الناتجة عن ارتكاب الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال".

وقالت الوكالة إنه "يمكن الطعن في الحكم الصادر في محكمة الاستئناف خلال 20 يومًا".

وفي وقت سابق، قالت عائلة أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي المحتجز في إيران، إنه حكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وكانت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية قد طلبت من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إيران بعد دخول البلاد في موجة احتجاجات شعبية منذ منتصف أيلول 2022 على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.

