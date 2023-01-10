بهدف قاتل.. الإمارات تودع خليجي 25 بعد الخسارة من الكويت

وسجل هدف الكويت الوحيد أحمد الظفيري عند الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ورفع الكويت رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، فيما بقي المنتخب الإماراتي عند النقطة صفر بعد خسارتين متتاليتين.

يذكر أن الجولة الأولى من البطولة، شهدت تفوق قطر 2 - 0 على الكويت، وفازت البحرين 2 - 1 على الإمارات.