انت الان تتابع خبر بهدف قاتل.. الإمارات تودع خليجي 25 بعد الخسارة من الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443951-638089610323253961.jpg
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خليجي 25
2023-01-10 | 16:15
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ودع المنتخب الإماراتي، بطولة كأس الخليج العربي المقامة في البصرة؛ عقب الخسارة من نظيره الكويتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
وسجل هدف الكويت الوحيد أحمد الظفيري عند الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
ورفع الكويت رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، فيما بقي المنتخب الإماراتي عند النقطة صفر بعد خسارتين متتاليتين.
يذكر أن الجولة الأولى من البطولة، شهدت تفوق قطر 2 - 0 على الكويت، وفازت البحرين 2 - 1 على الإمارات.