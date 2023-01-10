انت الان تتابع خبر كورتوا يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصلت بعثة ريال مدريد في الساعات الماضية لأراضي المملكة العربية السعودية ، من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني غدا الأربعاء، باستاد الملك فهد الدولي.



وظهر الحارس البلجيكي في مؤتمر صحفي ، سُئل خلاله عن رأيه في انتقال رونالدو للنصر، فأجاب: "هذه الصفقة تظهر مدى رغبة السعودية في التطور على الصعيد الرياضي".

وأكمل: "هذا القرار يعود لكريستيانو، لكنه يظهر أيضا مدى رغبة المملكة في تحسين كرة القدم، ولقد جلبه النصر للفوز بالدوري".

وكان النصر قد أعلن عن صفقته التاريخية قبل بضعة أيام، بعدما تعاقد مع صاحب الـ37 عاما لمدة عامين ونصف.

وأعرب كورتوا عن سعادته بالقدوم إلى السعودية، مشيرا إلى امتلاك الريال قاعدة جماهيرية كبيرة في أراضي المملكة، مما سيجعل الفريق يلعب وكأنه في بيته، نظرا للشعبية الطاغية للميرينجي حول العالم.



يذكر أن ريال مدريد يشارك في كأس السوبر الإسباني، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، بصفته حامل لقب الليجا.