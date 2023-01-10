انت الان تتابع خبر الاتحاد الإماراتي لـ السومرية: خليجي البصرة مفخرة.. هذا هدفنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنيبي في حديث لـ السومرية، "أبارك للعراقيين حكومة وشعباً على هذا التنظيم"، مضيفاً: "وجودنا ومشاركتنا في البطولة هو إنجاح خليجي البصرة".

وأضاف، أن "عودة تنظيم البطولة في العراق بعد نحو 44 سنة يعد مفخرة لجميع الخليجيين"، مردفاً: "ما رأيناه في البصرة يثلج الصدر".



وتقام بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها. وتعثرت بعدها استضافة هذه الكأس أكثر من مرة بسبب المشكلات التي واجهها البلد حتى أنه في عام 2014، تم نقل البطولة بنسختها الـ22 إلى السعودية بقرار من رؤساء الاتحادات الخليجية بعدما كانت مقررة في بلاد النهرين، كما كان من المقرر أن يستضيف العراق النسخة الـ24 من البطولة، لكن لم يحدث ذلك؛ بسبب الحظر الذي كان قد فرض على الكرة العراقية وقتها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

