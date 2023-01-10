انت الان تتابع خبر البحرية الامريكية تصادر أسلحة من سفينة في خليج عمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، تيموثي هوكينز، بأن "طاقم السفينة USS Chinook، صادر يوم الجمعة الـ 6 من كانون الثاني الجاري، حمولة بندقيات كلاشينكوف كانت على متن سفينة في خليج عمان، ويشتبه بأنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن".وأضاف هوكينز، لوكالة "Associated Press"، أن البحرية "اعترضت السفينة في ممر بحري عرف تاريخيا بتهريب البضائع غير القانونية للحوثيين في اليمن".

وأكد أن "الطاقم اليمني سيعاد إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في خليج عُمان".

ومن جهتها لم تعلق وزارة الخارجية الإيرانية، على اتهام البحرية الأمريكية لطهران بنقل الأسلحة إلى اليمن.

ويشار إلى أن طهران "نفت مرارا المزاعم الأمريكية، بإمداد إيران "للحوثيين" بالأسلحة".



يذكر أن الأمم المتحدة، حظرت نقل الأسلحة للحوثيين منذ العام 2014، منذ اندلاع الحرب الأهلية فيها.