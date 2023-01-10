انت الان تتابع خبر مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر قرارات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها".

وأشار إلى أنه "تم عرض ومناقشة موضوع ( السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق )، وقرر المجلس الموافقة على إقرار هذه السياقات وإعمامها للعمل بموجبها، على أن يتولى المركز الوطني للتخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي مهمة التقييم والمتابعة، لتذليل العقبات والمعوقات التي قد تطرأ أثناء تنفيذها".



كما قرر المجلس، وفق البيان، "الموافقة على إبرام ( مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية )، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".