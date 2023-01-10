انت الان تتابع خبر بغداد ولندن تؤكدان ضرورة وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه، السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون"، موضحا انه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة".وأكد السفير البريطاني، بحسب البيان "دعم بلاده للحكومة العراقية، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات".

وأشار المكتب الإعلامي الى ان "اللقاء شهد، بحث سبل دعم استقرار المنطقة وأهمية حل الأزمات والتحديات، وفق مبدأ الحوار، إلى جانب التأكيد على ضرورة وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، لتجنيب المنطقة والعالم ويلات الحرب".

