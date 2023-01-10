انت الان تتابع خبر الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان لديوان الرقابة المالية الاتحادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أجرى زيارة تفقدية لديوان الرقابة المالية الاتحادي، واطلع على سير العمل وآخر نشاطات الديوان ودوره في الحفاظ على المال العام وتصويب الإجراءات الإدارية".وترأس الحلبوسي، وفق البيان، "اجتماعاً للملاكات المتقدمة جرت فيه مناقشة آلية تعزيز دور الديوان في التصدي لكشف حالات الفساد ومكافحته، وأهم العقبات التي تؤثر سلباً في تأدية المهام الموكلة للديوان وسبل تجاوزها".

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، على "دعم المجلس لديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ من أجل إنجاح عمل هذه المؤسسة العريقة وتحقيق أهدافها".

