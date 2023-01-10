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قبيل مواجهة الإمارات والكويت.. عدسة السومرية توثق أجواء ملعب الميناء

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443941-638089521939795709.jpg
خليجي 25

2023-01-10 | 13:49

قبيل مواجهة الإمارات والكويت.. عدسة السومرية توثق أجواء ملعب الميناء

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تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من داخل ملعب الميناء الأولمبي، قبيل انطلاق مواجهتي المجموعة الثانية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، المقامة في محافظة البصرة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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