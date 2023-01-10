انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة الإمارات والكويت.. عدسة السومرية توثق أجواء ملعب الميناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443941-638089521939795709.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-10 | 13:49
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تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من داخل ملعب الميناء الأولمبي، قبيل انطلاق مواجهتي المجموعة الثانية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، المقامة في محافظة البصرة.