انت الان تتابع خبر بريطانيا تؤكد مؤازرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإعمار في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، إن رشيد "تحدث خلال اللقاء الذي كان في قصر بغداد، عن زيارتيه إلى محافظتي البصرة ونينوى للاطلاع على أوضاعهما من الناحية الأمنية والخدمية ومتابعة الإنجازات المتحققة في تطوير بناها التحتية والجامعات والمحاكم والطرق والجسور".وأشار إلى "المنهج الذي تتبعه الحكومة لضمان استمرار التحسن الأمني والاقتصادي وتعزيزه، لما له من أهمية في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص، كذلك سن التشريعات وتوفير التسهيلات المطلوبة، وبما يساعد على تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".

وأكد رئيس الجمهورية "الحاجة إلى استمرار الجهد من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم وطي هذه الصفحة نهائياً بأسرع ما يمكن بسبب الظروف السيئة التي يعيشون فيها".



من جانبه، أكّد السفير البريطاني "التزام بلاده في دعم أمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات، ومؤازرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء والإعمار".