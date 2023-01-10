«حرب روسيا وأوكرانيا تدخل ليفل الوحش» .. روسيا تستعين بأشرس مقاتلاتها

الشارقة - اميمة ياسر - كشف آخر تحديث استخباراتي دفاعي من قبل وزارة الدفاع البريطانية إلى أن سلاح الجو الروسي يستعين بالفعل بأبرز وأخطر مقاتلاته في أوكرانيا، منذ الأشهر الماضية.

وأشار تقرير استخباراتي إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة الأدوار في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد، وفقا لمصادر غربية.

ويقول التقرير إنه منذ يونيو 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57" في أوكرانيا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا.

المقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم "فيلون" من قبل قوات الناتو، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس.

بحسب التقرير، فإن الطائرات تستطيع التحليق فوق الأراضي الروسية، دون الوصول إلى أوكرانيا، ومهاجمة الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.

منافسها الغربي؟

على الورق، هي تنافس طائرات "إف 35" و"إف 22" الأميركيتان، ولكنه من غير المعروف كيف ستكون المواجهة بينها وبين الطائرات الأكثر تقدما للناتو، في حال تواجها.

لدى القوات الجوية الروسية ما مجموعه 76 طائرة مقاتلة من نوع "سو 57"، وتتوفر عند الطلب، ووفقا للشركة المصنعة، اعتبارا من ديسمبر 2022، تم تسليم 10 مقاتلات حتى الآن.