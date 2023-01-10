شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": هدفنا نجاح مصنع كيما أسوان وحقوق عماله وليس شو إعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب، إن "قطاع الأعمال العام شال مصر فى أحلك الظروف فى الفترة من 1973، وإنه نحن الآن نحتاج إلى العمل ثم العمل دون الانزلاق لشعارات رنانه، وأن قطاع الأعمال العام ظُلم ظلم بين ليس نتيجه الأخطاء، ولكن لظروف خارجية".

وتابع رئيس صناعة النواب خلال كلمته فى الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصناعة إلى مصنع كيما أسوان:" إحنا جايين ندعم المصنع والرواتب تعلى والمصنع يكسب ولن نتهم العمال الشرفاء بالتكاسل، ولست هنا لأخذ شو إعلامى وهدفى المصنع والعمال فقط، الآن دورنا ندعم المصنع تحقيق أعلى أرباح من مصنع أبوقير والعمال على رأس أولوياتى".

واستطرد:" الحل الوحيد يكون بأسلوب علمى ونشيل الأعباء ودخول البنوك أصحاب المديونية على مصنع كيما أسوان كمساهمين وسيكون للبنك أضعاف الفائدة، بالإضافة إلي حوافز استثمار جيدة، ولابد من معاملة مصنع كيما أسوان طبقا لشركات القطاع الخاص والوصول إلى الأرباح مثل شركة أبوقير".

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، علاء قريطم، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.