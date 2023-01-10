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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي مدينة ألماتي الكازاخستانية.

عاجل.. زلزال يضرب شمال شرقي كازاخستان

وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية نقلًا عن شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أنَّ مركز الزلزال كان في الأراضي الصينية، وعلى بعد 332 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ألماتي الكازاخستانية، ووقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.