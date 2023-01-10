شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات ترحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - درحبت دولة الإمارات، الثلاثاء، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان التي تقود إلى حكومة بقيادة مدنية بما يعزز استقرار البلاد وازدهارها.

عاجل.. الإمارات ترحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان والاتحاد الأفريقي و"الإيجاد"، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأشارت إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيمًا لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأكدت حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.

وأعربت عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.