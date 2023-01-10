شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية.. المركز الإعلامى للحكومة ينشر فيديو عن تعويضات النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تدخر الدولة المصرية جهدًا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي؛ وهو ما ظهر جليًا في وفاء القيادة السياسية بوعدها بالحل الجذري لهذه التعويضات، حيث تكاتفت الجهود بين الوزارات والجهات المعنية للإسراع في إنهاء هذا الملف مع مراعاة كافة الأبعاد، وقد انتهجت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، سياسة قائمة على أسس ثلاثة: أولها: أن يكون التعويض من جنس الضرر، وثانيها: إتاحة بدائل متعددة للمتضررين حتى يتم تعويضهم وفقًا لرغباتهم، وثالثها: التيسير على المستحقين للتعويض.

ومن ثم وضعت قاعدة عامة مؤداها أن يكون تعويض من فقد مسكن بتمليكه مسكن آخر، ومن فقد أرضَا زراعية بأرض أخرى قابلة للزراعة، مع إتاحة بدائل متعددة أمام مستحقي التعويض للاختيار من بينها وفقًا لرغبة كل منهم، بالاختيار ما بين التعويض العيني أو النقدي أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتقتصر المستندات اللازمة لصرف التعويض على تلك المستندات اللازمة لإثبات صفة طالب صرف التعويض، فإن كان على قيد الحياة يكفي أن يتقدم بشخصه أو بوكيل عنه لصرف التعويض، وإن كان متوفيًا يجب تقديم شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة مبينًا به الورثة الشرعيين وأنصبتهم الشرعية، وتوكيلات عن جميع الورثة.

وبالتوازي مع إجراءات تعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة؛ فإن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تنمية صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة، من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة أسوان، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان "تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية" لاستعرض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وخلال تصريحات في الفيديو، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، أنه تم تسهيل كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات سواء كانت مادية أو عينية، مشدداً على أن جميع أجهزة الدولة المعنية في خدمة المتضررين من أهالي النوبة حتى حصولهم على حقوقهم.

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير كل الدعم لأهالي النوبة، مضيفاً أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراجعة موقف من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من المتضررين من أعمال إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للشباب بأسوان عام 2017.

ومن جانبه؛ صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الفيديو أن أكثر من 3600 أسرة استفادت من هذه التعويضات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة احتفال خلال يناير 2020 لتسليم مجموعة من أهالي النوبة تعويضاتهم، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف محافظ أسوان أن المحافظة تشهد نهضة حضارية وتنموية، حيث يتم تنفيذ 265 مشروعاً في مركز نصر النوبة، بالإضافة إلى عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تكتسب أهمية كبيرة داخل المحافظة.

يأتي هذا فيما، أعرب عدد من أهالي النوبة من أصحاب التعويضات خلال لقاءات في الفيديو ــ تم إجراء بعضها داخل الأراضي التي حصلوا عليها كتعويض ــ عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تعويضهم عن تضررهم جراء أعمال إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان.

وأشاد أهالي النوبة بسهولة الإجراءات وتوفير كل سبل الدعم لهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين التعويضات وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم.

كما أثنى عدد من أهالي النوبة على المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة أسوان، مؤكدين أن حياتهم أصبحت أفضل مما كان سابقاً في ظل المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها حياة كريمة واهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.

https://fb.watch/hZ15pn1MHm/