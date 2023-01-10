شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع قضائى بين أب وابنتيه حول مصاريف جهاز الزواج.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان قطر الجواز ميفوتهاش"، استعرض خلاله حكما قضائيا يكشف عن نزاع بين أب وابنتيه بسبب تجهيزهما للزواج، حيث قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مستندة على على أن جهاز الزوجة يقع على الزوج تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها، فقامت إحدى الإبنتين بالإستئناف على الحكم لإلغاءه مستندة على خشيتها من العنوسة، وبالفعل حكم ثانى درجة ينصفها، وإليكم التفاصيل كاملة:

"عشان قطر الجواز ميفوتهاش".. نزاع قضائى بين أب وابنتيه بسبب تجهيزهما للزواج.. محكمة أول درجة ترفض الدعوى وتُسند الجهاز للزوج.. والابنة تستأنف مستندة على خوفها من "العنوسة".. والحكم النهائى ينصفها



برلمانى