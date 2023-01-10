شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب: نستهدف تحقيق كيما أسوان 2 أرباحا سنوية والتحول إلى قلعة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصنع كيما أسوان 2 هو قلعة صناعية فى جنوب الصعيد باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه، ويقام على ما يوازى 40 فدانا.

وتابع محمود خلال زيارة وفد من لجنة الصناعة بمحافظة أسوان: "زيارة اللجنة اليوم، للمصنع هدفها دعم المصنع والتعرف علي المعوقات التي تعوق الإنتاج والمصاعب التي تواجه هذا المصنع، لافتا إلى أنه قبيل انطلاق وفد لجنة الصناعه بمجلس النواب الي مصنع كيما اسوان اليوم الثلاثاء بأسوان ، بأن هناك اختلاف في حصيلة أرباح المصنع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين أرباح وخسائر، وأن الزيارة هدفها وضع قواعد محدده تضمن انتظام الأرباح وتتفادي الخسائر التي حدثت في الماضي .

واضاف معتز محمود، أن اللجنة داعمة لكل السبل التي تسعي إلي النهوض بالقطاع الصناعي، وأن اللجنة ستعقد جلسة استماع عقب الانتهاء من الزيارة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار في اسوان لعرض فرص الاستثمار وعوامل الجذب.

ومن جانبه، أكد النائب علاء قريطم، عضو اللجنة، أن لجنة الصناعة داعمة لكل المحافظات والجهات الراغبة فى إقامة قيمة صناعية مضافة، ولن يكون هناك تنمية إلا بتعظيم الدور الصناعي، حيث سيتم تنظيم زيارات إلى عدد من المحافظات التى تواجه صعوبات ومعوقات فى المجال الصناعى.

ولفت قريطم إلى أن زيارة اليوم، لمصنع كيما2 ستنتهي إلى حلول جذرية ، لما لهذا الكيان الصناعي الكبير من أهمية خاصة في توفير الأسمدة لوزارة الزراعة ولما له من أهمية فى يساعد فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.

ومن جانبه أكد النائب شحاته ابوزيد أن اللجنه تسير وفق سياسات محددة وهي وافق الاستراتيجيه الودتي وضعها الرئيس السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي، وأن هناك توصيات ستعلن عنها اللجنه في انتهاء الزيارة الي مصنع كيما اسوان.

وعلق النائب محمد حمدي موسي بأن أسوان ستكون قبلة المستثمرين وان الفرص المتاحه ستغير وجه المحافظة إذا أحسن استغلالها.

وتابع موسي بأن المحافظة تقوم بدور كبير في دعم القطاع الصناعي وتوفر استراتيجيه صناعيه تساعد المستثمرين في اختيار الفرض المتاحه.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.