محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022

فاز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على لقب “القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022” وفق ( استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية ). وحصل ولي العهد على نسبة 62.3 % من إجمالي أصوات الذين شاركوا في الاستطلاع (7.399.451 مليون صوت)، من أصل (11.877.546 مليون صوت شاركوا في الاستطلاع)، وبدأ الاستطلاع في 15 ديسمبر الماضي وانتهى الساعة 24 يوم 9 يناير 2023.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها الأمير محمد بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2.950.543 مليون صوت)، بواقع 24.8 % من إجمالي الأصوات. فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث (1.387.497 مليون صوت)، بواقع 11.7 % من إجمالي أصوات المشاركين.