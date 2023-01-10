هبوط طائرة روسية في الهند بسبب قنبلة على متنها

هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية وعلى متنها 244 شخصًا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات. وحطّت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقم، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الإثنين. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيّرت مسارها بعد أن تلقّت الشركة بريدًا إلكترونيًا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر. وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة". وأوضحت شرطة الولاية أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".