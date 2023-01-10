هبوط طائرة روسية في الهند بسبب قنبلة على متنها

وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر. وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة". وأوضحت شرطة الولاية أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".
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