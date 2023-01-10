انت الان تتابع خبر أهالي منطقة الغدير يعانون من تلكؤ أعمال الإكساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يعاني أهالي منطقة الغدير من تلكؤ أعمال إكساء عدد من أزقّة منطقتهم، رغم إستمرار الاعمال منذ نحو عام كامل، فيما عزت دائرة البلدية الامر الى الظروف الخارجة عن السيطرة.

عام أو اكثر بقليل .. لم تكن هذه المدة كافية لانجاز أعمال إكساء عدد من أزقّة منطقة الغدير، يقول الاهالي أنّ هذا الحال يزداد سوءاً مع موجة الامطار التي ضربت البلاد، فيما يناشدون بضرورة تدخّل الجهات الحكومية لمعالجة الموضوع.

دائرة البلدية من جهتها أكّدت أنّ ما حصل من تأخير في الاعمال يعود الى ظروف خارجة عن السيطرة، مشيرة الى عزمها متابعة الاعمال لإنجاز هذا المشروع.

وتعاني العديد من مناطق العاصمة من تدهور واقعها الخدمي ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة هذه المشكلات .