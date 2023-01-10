انت الان تتابع خبر وفاة أشهر مصور و"مزور" فرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ابنته سارة كامينسكي، انه كان "إنسانياً ومصوراً ومقاوماً فرنسياً، متخصصاً في تزوير المستندات الرسمية".

وكان أدولفو، "مصوراً موهوباً ثم أصبح مزوراً بارعاً، وبدأ يزود المقاومة الفرنسية واليهود بمستندات مزورة، قبل أن ينخرط بعد الحرب في نشاط من أجل قضايا أخرى"، على ما ذكرت مؤسسة "فونداسيون بور لا ميموار دو لا شوا" (مؤسسة من أجل ذاكرة المحرقة).



ومن المقاومة إلى الحركات المناهضة للاستعمار، أصبح كامينسكي المزود الأبرز للأوراق الرسمية المزورة المرتبطة بنضالات القرن العشرين كلها.

وولد كامينسكي في بوينس آيرس الأرجنتينية لوالدين من المهاجرين اليهود، وكان يحلم في أن يصبح رساماً. إلا أنه انضم في سن الـ17 إلى المقاومة في باريس.

واستثمر معرفته بالكيمياء والحفر الضوئي الضروريين لتغيير لون الحبر في مختبر سري، الذي سيُستخدم في إصدار مستندات مزوّرة، مما أنقذ آلاف الأرواح.



وعمل لصالح المخابرات الفرنسية حتى استسلام ألمانيا. وفي العام 1971، أحجم عن تزوير المستندات.