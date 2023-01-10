انت الان تتابع خبر وكالة الاستخبارات: اعتقال 4 متهمين من عصابتين للاتجار بالأثار في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365: "تم القبض على اربعة متهمين من أفراد عصابتين لقيامهم بالمتاجرة بالآثار بعد عمليات المراقبة والتحري"، مبينة: "اذ جرى نصب كمين محكم لمتهمين اثنين في محافظة صلاح الدين بحوزتهما قطعة اثرية عبارة عن (كتاب)".وأضافت، أن "فريقاً آخراً تمكن من القبض على متهمين اثنين في محافظة بابل بحوزتهما قطع اثرية فخارية تعود للعهود القديمة".

وأتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحق المتهمين".