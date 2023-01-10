انت الان تتابع خبر وفاة مصمم صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان، بافل كامنيف، أحد الأعلام في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

وقال ناطق باسم شركة "ألماس – أنتي" الروسية إنه شارك في تصنيع العديد من المنظومات الصاروخية، وتولى إدارة المشاريع الكثيرة الخاصة بتصنيع وتحديث عشرات النماذج من أسلحة الصواريخ التي تستخدمها في الوقت الراهن القوات البرية والبحرية والجو- فضائية وكذلك قوات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، فضلا عن النماذج التي تُصدّر إلى بلدان أخرى.



وتولى، بافيل كامنيف عام 1996 إدارة مكتب "نوفاتور" للتصاميم وما زال مديرا له لغاية عام 2017. وصُنعت تحت إدارته صواريخ "كاليبر" المجنحة والصواريخ المتوسطة المدى التي تستخدمها منظومة "إسكندر" الصاروخية. وتولى بافيل كامنيف عام 2017 الإدارة العلمية لشركة "ألماس – أنتاي".