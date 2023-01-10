شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة وصادمة فى رحيل هاري ماجواير عن اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن موقف هاري ماجواير الحالي مع اليونايتد أصبح صعبًا للغاية، خاصة فى ظل تذبذب مستوي اللاعب الشديد مع الفريق هذا الموسم، بجانب راتب اللاعب السنوي الضخم مع الشياطين الحمر والمقدر ب 11 مليون يورو، كأغلي لاعبي الفريق الإنجليزي بالفترة الحالية.

ويري مسئولي اليونايتد أن بقاء اللاعب ستعارض مع خطة الفريق بصورة كبيرة، مفضلة أن يتم خروج اللاعب عن صفوف الفريق ولكن على سبيل الإعارة فقط، على أن يعود اللاعب لإنهاء مسيرته ضمن صفوف الشياطين الحمر بعقد مالي أقل مما يتقاضاه فى الوقت الحالي.



مجاواير ومشروع نيوكاسل الجديد

وأكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب أن ماجواير يمتلك العديد من العروض القوية فى الفترة المقبلة، يأتي على رأسها عرضًا من نيوكاسل، والذي أبدي إهتمامه بالتعاقد مع اللاعب كونه أحد عناصر الخبرة فى الشق الدفاعي بالدوري الإنجليزي، مما سيسهل من تأقلمه مع الفريق حال إنضمامه.

فى الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب عرضًا آخر من أستون فيلا، بعدما كشف إيمري عن رغبته فى ضم اللاعب بسبب كونه أحد أفضل مدافعي البيرميرليج والشياطين الحمر لسنوات طويلة.



موقف اللاعب من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه يتفهم اللاعب بصورة كبيرة خطة اليونايتد فى تخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مما يجعله يوافق للخروج عن طريق الإعارة ومن ثم العودة مجددًا إلى الشياطين الحمر لإنهاء مسيرته داخل الفريق.