 فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيرانيّ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس، “لإبلاغه بإدانتها الشديدة” لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.

كما ذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك مرات عدة عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية، مضيفة أنها تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران، والذي لم يكن عفويًا.

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الإثنين، أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد في أوسلو للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص، لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.

هذا وأثار تنفيذ حكم إعدام بحق رجلين آخرين السبت، أدينا بقتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات، إدانات دولية.