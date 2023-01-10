 زوجة الرئيس البرازيلي السابق تؤكّد إدخاله إلى المستشفى

برازيليا: داة اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا، أدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، إلى مستشفى في الولايات المتحدة بسبب آلام في البطن، وفق ما كشفت زوجته ميشيل.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى “أدفنت هلث سيليبريشن” للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 كانون الأول.

هذا وكتبت ميشيل بولسونارو على إنستغرام “يخضع بولسونارو للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018” خلال حملته الرئاسية.