 زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب إندونيسيا

جاكرتا: قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا الثلاثاء “بالتوقيت المحلي”.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 97 كيلومترا تحت سطح الأرض.

هذا وضرب زلزال بقوة 5.8 درجات، في 8\12\2022، جزيرة جاوا، كبرى جزر أندونيسيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة 07:50 صباحاً بالتوقيت المحلّي (00:50 ت غ)، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على بُعد حوالي 15 كيلومتراً من مدينة سيانجور الواقعة في غرب جاوا.

وأضافت أنّ هناك احتمالاً ضئيلاً بأن تكون هذه الهزّة الأرضية قد أسفرت عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، نظراً إلى عُمقها (123 كيلومتراً عن سطح البحر).