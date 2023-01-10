شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع دعم صناعة المستلزمات الرياضية أمام "صناعة الشيوخ".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هند جوزيف بشأن تطوير مصنع بني قرة للزيوت، كما تناقش الاقتراح برغبة الثاني المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات صناعة المستلزمات الرياضية على غرار برنامج دعم الصادرات المصرية، وذلك وسط ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة ناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".