شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالشيوخ تناقش اليوم نتائج "كوب 27" وسط حضور ممثلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى زكي وأكثر من عشرين عضواً بشأن القاعة الحمراء استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ copy والمكاسب الملحقة، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المبادرات الرئاسية التي تم اعتمادها في مؤتمر المناخ " كوب 27" ومنها الخاصة بالأمن الغذائي والمرأة والمخلفات، لم تعد محلية وأصبحت دولية لها شركاء، وكان الحرص على أن يكون لكل منها مجلس إدارة، وسيبدأ التفعيل مطلع شهر يناير 2023، موضحة أن بعض المبادرات توفر تمويلها، وأخرى لا يزال العمل عليها.

وقالت ياسمين فؤاد، إن هناك جلسات تشاور مكثفة على المستوى الوطني سيتم فيها عرض الأفكار الشبابية بداية من 15 ديسمبر، ووضع أولوياتها لكي تبدأ آليات التنفيذ في منتصف يناير القادم.

وفي سياق متصل، أشارت "فؤاد" إلي إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، انطلاقا منها علي الاهتمام بالقضية، فلم يكن التزاما عليها، وانبثق عنها رؤية مُحدثة.

ونوهت وزيرة البيئة إلي الاتجاه نحو أنواع المحاصيل المستنبطة وراثيا، لحماية الأمن الغذائي من التغير المناخي.