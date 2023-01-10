شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ تناقش دراسة حول قيم الشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

من المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة ناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".