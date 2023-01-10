انت الان تتابع خبر العيادات المتنقلة بالبصرة تستقبل أكثر من 200 حالة طارئة خلال "خليجي 25" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بأشراف ومتابعة من قبل مديرية العمليات الطبية الطارئة في وزارة الصحة وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة قدمت وحدات الطوارئ والعيادات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة خدماتها لاكثر من (200) حالة طارئة في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة خلال خليجي 25".وقال نوفل علي التميمي رئيس الفريق الطبي في خليجي 25 من دائرة صــحة البصرة، ان "جميع الحالات المرضية التي تم استقبالها في وحدات الطوارئ الأربعة ومن ضمنها وحدة طوارئ اللاعبين والحكام والوفود الأجنبية كانت حالات حرجة ومتوسطة وبسيطة"، مشيرا الى اجراء اللازم لجميع الحالات المرضية واحالة الحرجة منها الى المستشفيات المختصة لغرض استكمال الفحوصات والعلاج".