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العيادات المتنقلة بالبصرة تستقبل أكثر من 200 حالة طارئة خلال "خليجي 25"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بأشراف ومتابعة من قبل مديرية العمليات الطبية الطارئة في وزارة الصحة وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة قدمت وحدات الطوارئ والعيادات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة خدماتها لاكثر من (200) حالة طارئة في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة خلال خليجي 25".

وقال نوفل علي التميمي رئيس الفريق الطبي في خليجي 25 من دائرة صــحة البصرة، ان "جميع الحالات المرضية التي تم استقبالها في وحدات الطوارئ الأربعة ومن ضمنها وحدة طوارئ اللاعبين والحكام والوفود الأجنبية كانت حالات حرجة ومتوسطة وبسيطة"، مشيرا الى اجراء اللازم لجميع الحالات المرضية واحالة الحرجة منها الى المستشفيات المختصة لغرض استكمال الفحوصات والعلاج".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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