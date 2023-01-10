انت الان تتابع خبر الأمطار تُنعش هور الحويزة من جديد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان سلام سعدون في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الوزارة أستثمرت سقوط مياه الامطار وتحويلها الى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاث (الحسيچي وأم الطوس و الزبير)، أدى الى نسب أغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة".واضاف البيان، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية متمثلاً بإدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان ومديرية الموارد المائية في المحافظة لضمان إستثمار مياه الأمطار لتعزيز الأهوار الجنوبية".

وأشار الى، أن "الاطلاقات المائية الناتجة عن سقوط الأمطار أثرت إيجاباً على الواقع البيئي والاحيائي للاهوار".

وتابع البيان، أن "مياه الأمطار ساهمت بتحسن الواقع الاقتصادي لسكان الاهوار الذي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف الخضري للمواشي".