انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأميركي، إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم اذار 16 سنتا أو 0.2% إلى 79.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات أو 0.07% إلى 74.58 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط، ارتفعت أمس الاثنين، بأكثر من 3.2%، عقب فتح الصين حدودها مما أدى إلى دعم توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.