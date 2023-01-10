شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آرسنال يوجه تحذير لمانشستر سيتي عقب الفوز أمام أكسفورد يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيدي نكيتياه لاعب آرسنال، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره أكسفورد يونايتد، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح آرسنال من الفوز أمام نظيره أكسفورد يونايتد، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ نكيتياه: كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، إنها أرضية صعبة وجمهور جيد وملعب صعبللعب عليه.

وتابع: كان علينا التحلي بالصبر، كان علينا رفع المستوى لأنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية في الشوط الأول وأعتقد أننا فعلنا ذلك في الشوطالثاني.

وأضاف: كل لاعب يريد أن يلعب مهما كانت المنافسة، أنا ممتن للفرص المتاحة وأريد فقط مواصلة العمل ومواصلة مساعدة الفريق.

وأتم عن الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي: نحن مستعدون لذلك، سوف نتعافى، ونركز على توتنهام أولًا وبعد ذلك ننظر إلى المبارياتالتالية.