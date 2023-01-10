شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أرتيتا عقب فوز آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره أكسفورد يونايتد، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح آرسنال من الفوز أمام نظيره أكسفورد يونايتد، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ أرتيتا: من الصعب دائمًا الفوز في هذه الجولة، كان علينا أن نتحلى بالصبر وهذا مافعلناه ووجدنا الفرص المناسبة.

وتابع: فييرا يتمتع بالجودة، إنه لاعب مبدع حقًا، لقد أحدث فرقًا، كما أن مشاركة البدلاء كانت مهمة أيضًا لتغيير ديناميكية المباراة، هذا مانريده من كل لاعب، أنا سعيد، إصابة ساكا؟ إنه بخير.

وأتم عن مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي: نلعب مباراة تلو الأخرى، نركز بعد ذلك على توتنهام.