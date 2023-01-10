شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذئب منفرد.. منفذ هجوم نيويورك قد يواجه أول حكم إعدام بعهد بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه الداعشي المتهم بقتل 8 أشخاص بشاحنة في نيويورك، عام 2017، محاكمة قد تفضي بأول عقوبة إعدام في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد ممثلو ادعاء اتحاديون، الإثنين، أن سيفولو سايبوف المتهم بقتل الأشخاص على طريق دراجات في مانهاتن، متعاطف مع داعش ونفذ الهجوم لإرضاء التنظيم، واختار عيد الهالوين لاعتقاده بوجود عدد كبير من الناس في الشوارع، وخطط أيضا لضرب جسر بروكلين.

وخلال 30 دقيقة من التصريحات الافتتاحية، قال ألكسندر لي، مساعد المدعي العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين، إن "سايبوف ترك وراءه ساحة دمار ورعب، عندما استخدم شاحنة مستأجرة كسلاح ودهس أشخاصا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017".

وقال ممثلو الادعاء إن "سايبوف بدأ البحث عن تنظيم داعش على الإنترنت عام 2014 وكان بحوزته سكاكين مُسننة يوم الهجوم، وأعلن بفخر لماذا فعل ذلك بعد الهجوم مباشرة وأنه من أجل تنظيم داعش الإرهابي الوحشي".

ويواجه سايبوف لائحة اتهام تضم 28 اتهاما منها القتل العمد وتقديم الدعم المادي لتنظيم داعش، لكنه دفع بأنه غير مذنب.

من جانبه، توقع القاضي فيرنون بروديريك من المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن، استمرار المحاكمة لنحو 3 أشهر.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية للقاضي في سبتمبر/أيلول أنها تعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام لسايبوف، وبهذا تكون أول محاكمة اتحادية تستهدف عقوبة الإعدام بعهد بايدن، وحال إدانته، يمكن أيضا أن يُحكم على سايبوف بسجن مؤبد دون إفراج مشروط.