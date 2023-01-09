شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل آرسنال لمواجهة أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره أكسفورد يونايتد، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، آرسنال لمواجهة نظيره أكسفورد يونايتد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد تشكيل آرسنال لمواجهة أكسفورد يونايتد، تواجد المحترف المصري محمد النني لاعب الفريق الإنجليزي.

تشكيل آرسنال لمواجهة أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة أكسفورد، كالتالي:

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: تومياسو، هولدينج، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: محمد النني، لوكونجا، فييرا.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، نكيتياه.

يُذكر أنه إذا فاز أي من الفريقين في لقاء اليوم، سوف يواجه نظيره مانشستر سيتي، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أمام إذا تعادل الفريقين، فسيتم إعادة اللقاء مرة آخرى، على ملعب الإمارات، حسب لوائح البطولة.