شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة هاري كين المقبلة بعد توتنهام مفاجئة للجميع.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل،حيث أكدت أن مسئولي مانشستر يونايتد بدأوا فى رصد التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، والذي أصبح هدفًا كبيرًا للفريق فى المريكاتو الصيفي القادم.

وأشار الصحفي مارك أوجدن فى تقريره الأخير، أن اليونايتد يرصد التعاقد مع كين فى الصيف المقبل، فى الوقت الذي يريد فيه التعاقد مع النجم الهولندي فيجوريست، نجم نادي بوشتكاش، كخيار مؤقت فقط حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.



اليونايتد يحدد بديل كين

وأضاف أوجدن أن اليونايتد حدد النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي كأحد الخيارات البديلة الأخري فى الصيف حال فشل التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مما يجعل خطة مسئولي الشياطين الحمر اكثر وضوحًا فى المرحلة المقبلة.



موقف كين من الإنضمام لليونايتد

وأكدت بعض المصادر أنه من الصعب أن ينضم كين إلى اليونايتد فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب قدم تاريخًا كبيرًا رفقة توتنهام، مما يجعل فكرة إنتقاله إلى أي فريق إنجليزي آخر شبه مستحيلة، مع إمكانية أن يخوض اللاعب تحدي جديد رفقة البايرن.