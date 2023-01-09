الحكيم يبارك للمنتخب العراقي فوزه على شقيقه السعودي

وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم فوزه على شقيقه المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 التي تجري في بصرتنا الفيحاء".

واضاف انه"في الوقت الذي نأمل فيه أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل الهام، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

