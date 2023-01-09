انت الان تتابع خبر الحكيم يبارك للمنتخب العراقي فوزه على شقيقه السعودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443855-638088861024703294.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-09 | 19:32
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بارك رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، للمنتخب الوطني فوزه على شقيقه المنتخب السعودي في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولة من خليجي 25 في البصرة.
وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم فوزه على شقيقه المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 التي تجري في بصرتنا الفيحاء".
واضاف انه"في الوقت الذي نأمل فيه أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل الهام، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".
واضاف انه"في الوقت الذي نأمل فيه أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل الهام، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".