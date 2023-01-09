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الحكيم يبارك للمنتخب العراقي فوزه على شقيقه السعودي

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خليجي 25

2023-01-09 | 19:32

الحكيم يبارك للمنتخب العراقي فوزه على شقيقه السعودي

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بارك رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، للمنتخب الوطني فوزه على شقيقه المنتخب السعودي في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولة من خليجي 25 في البصرة.
وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم فوزه على شقيقه المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 التي تجري في بصرتنا الفيحاء".

واضاف انه"في الوقت الذي نأمل فيه أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل الهام، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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