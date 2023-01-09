السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز العراق على السعودية

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه " مبارك الفوز لمنتخبنا الوطني، نتمنى له المزيد من الانتصارات في بطولة خليجي 25 التي تحمل طابعًا خاصًّا؛ كونها تُقام على أرض البصرة الفيحاء".من جانبه، قال الحلبوسي في تغريده ايضا عبر تويتر تابعتها السومرية، :"مبارك أسود الرافدين".

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي، اليوم الاثنين، بهدفين نظيفين في بطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة.