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السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز العراق على السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443854-638088874117303272.jpg

2023-01-09 | 19:29

السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز العراق على السعودية

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هنأ رئيسا، مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، المنتخب العراقي بعد فوزه على نظيرة السعودي في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة خليجي 25 في البصرة.
وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه " مبارك الفوز لمنتخبنا الوطني، نتمنى له المزيد من الانتصارات في بطولة خليجي 25 التي تحمل طابعًا خاصًّا؛ كونها تُقام على أرض البصرة الفيحاء".

من جانبه، قال الحلبوسي في تغريده ايضا عبر تويتر تابعتها السومرية، :"مبارك أسود الرافدين".

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي، اليوم الاثنين، بهدفين نظيفين في بطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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