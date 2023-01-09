انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز العراق على السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443854-638088874117303272.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-09 | 19:29
969 مشاهدة
هنأ رئيسا، مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، المنتخب العراقي بعد فوزه على نظيرة السعودي في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة خليجي 25 في البصرة.
وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه " مبارك الفوز لمنتخبنا الوطني، نتمنى له المزيد من الانتصارات في بطولة خليجي 25 التي تحمل طابعًا خاصًّا؛ كونها تُقام على أرض البصرة الفيحاء".
من جانبه، قال الحلبوسي في تغريده ايضا عبر تويتر تابعتها السومرية، :"مبارك أسود الرافدين".
من جانبه، قال الحلبوسي في تغريده ايضا عبر تويتر تابعتها السومرية، :"مبارك أسود الرافدين".
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي، اليوم الاثنين، بهدفين نظيفين في بطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا