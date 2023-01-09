بدون قيود.. السعودية تكشف ملامح موسم الحج لعام 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير الحج والعمرة بالحكومة السعودية، توفيق الربيعة، ملامح الحج خلال الموسم الجديد، موضحا أن حج هذا العام لن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وقال الربيعة، في تصريحات على هامش فعاليات أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج"، إن موسم العام الحالي سيشهد عودة الحجاج بدون قيود أو شروط.

وأشار الوزير إلى أنه جرى تخفيض تكلفة تأمين الحجاج من 109 ريال إلى 29 ريالا بنسبة تصل إلى 73%.

وأضاف أن حكومة خادم الحرمين تقوم على مشاريع هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، بينها توسعة الحرم المكي الشريف والذي تتجاوز تكلفتها أكثر من 200 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع مستمرة.

ولفت الربيعة إلى أن هناك توسعة أخرى كبيرة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مؤكدًا إنشاء قطار سريع لربط المسجد النبوي والحرم المكي بتكلفة 64 مليارا؛ لجعل المسافة بين مكة والمدينة قرابة ساعتين.

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج"، وبمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".

ويُقدم "اكسبو الحج" العديد من الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد "اكسبو الحج" منصة و بوابة للمستثمرين و المبتكرين و المهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة وذلك في الفترة 16 - 19 جمادي الثاني 1444هـ الموافق 09 - 12 يناير 2023م.