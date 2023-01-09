شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعات هامة على أجندة لجان التعليم والصحة والزراعة بمجلس الشيوخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ التعليم والصحة والزراعة موضوعات هام، غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم الاقتراحات برغبة المقدم من النائب ناجح جلال، بشأن تشكيل لجنة علمية وفنية ومستقلة لاختيار شاغلي وظيفة مديري ووكلاء المدارس.

كما تناقش لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن إعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة على دفع المصروفات المدرسية والسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم" وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة الصحة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح بشأن استقبال الأطباء للعمل داخل مصر والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة العمل داخليا.

كما تستكمل مناقشة الإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وسط حضور ممثلي الحكومة

فيما تناقش لجنة الزراعة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد وسط حضور ممثلي الحكومة".

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة ناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".