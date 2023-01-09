شكرا لقرائتكم خبر عن قوى النواب: مؤتمر التحالف الأهلى انعكاس لإعلان الرئيس "2022 عاما للمجتمع المدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عاما للمجتمع المدني كان فارقا في تاريخ القطاع المدني للمصريين، وفرصة عظيمة لوجود انطلاقة لمفهوم العمل التشاركي، مشيرا إلي أن انطلاق المؤتمر الأول اليوم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جاء نتاجا لهذا الإعلان.

وقال إن الرئيس السيسي أشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في المؤتمر، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، لافتا إلى أن هناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، داعيا إلى انضمام باقي الكيانات إلي هذه الجمعيات من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.

وأشاد عبد الفضيل، بصراحة الرئيس السيسي، عندما قال إن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الداخلية في مصر، ليس معناه أن الحكومة ليس بمقدورها أن تقوم بدورها.

واختتم النائب عبد الفصيل تصريحاته، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.