شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاقتصادية بـ"الشيوخ" تناقش التسعيرة الإجبارية لمواجهة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة اقتراحا برغبة، الأول المقترح المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن: إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتداعياتها على الأسواق المصرية وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية للحفاظ على استقرار السوق".

كما تناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر الرسوم والإتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية".

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب (حضور ممثلي الحكومة).

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة ناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".