شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من حسم صفقة جواو فيليكس وموقف مفاجئ من الأتليتك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا أثليتك البريطانية عن إقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم تعاقده الرسمي مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتليتكو مدريد، يأتي ذلك بعد تغير موقف الفريق المدريدي فى رحيل نجمه بالمريكاتو الشتوي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الساعات الأخيرة شهدت إتفاق مبدئي من قبل مسئولي الطرفين، حول إنتقال جواو فيليكس إلى "البلوز" على سبيل الإعارة فقط، حيث أن الأتليتك سيحصل على مبلغ مالي ضخم من رحيل اللاعب بالإعارة مقدر بما يقارب من 11 مليون يورو، دون وجود بند أحقية الشراء.



سبب تغير موقف أتليتكو مدريد!

وأكدت المصادر أن مسئولي الأتليتك وجدوا صعوبة كبيرة أمام رفض عرض تشيلسي الضخم لإستعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري فقط، بجانب موافقة مسئولي "البلوز" لدفع راتب اللاعب الضخم خلال هذه الفترة، الشئ الذي سهل من إجراء الاتفاق بين مسئولي الفريقين فى الساعات الأخيرة.



أزمة سيميوني وفيليكس السبب الرئيسي

وتعد أزمة سيميوني الأخيرة مع فيليكس السبب الحقيقي وراء رحيل اللاعب المتوقع إلى تشيلسي القادم، فعلى الرغم من أهمية اللاعب لمنظومة الأتليتك كونه أحد نجوم الفريق، إلا أن صعوبة تعامل الثنائي فى الوقت الحالي، بجانب عدم وجود فريق قادرًا على شراء عقد اللاعب، ساهم فى رحيله على سبيل الإعارة.